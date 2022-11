Stefania, catechista mamma di tre ragazzi stroncata dalla malattia: aveva 47 anni

CIVITANOVA - Mamma di 47 anni stroncata da una malattia, addio a Stefania Paolini. Aveva tre figli ed era molto conosciuta nel quartiere di San Carlo Borromeo, dove viveva con la sua famiglia ed era attiva come catechista insieme al marito.

La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio e ha lasciato profondamente addolorata la comunità di San Carlo Borromeo e tutti coloro che la conoscevano. La donna si è arresa ad un male che non le ha lasciato scampo. Insieme al marito Rossano, come si diceva, la catechista guidava le giovani coppie in procinto di sposarsi nel percorso prematrimoniale che si fa prima del rito religioso. Anche per questo la donna era molto conosciuta nel quartiere.

Stefania Paolini lascia il marito Rossano, i tre figli Alisia, Elena ed Emanuele, i genitori Mario e Maria e le sorelle Alessandra e Deborah. Mercoledì l’addio alla giovane mamma. I funerali saranno celebrati alle 10, nella chiesa di San Carlo. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Terra e cielo.