CIVITANOVA - Malore fatale nella notte, muore Alfonso Gaetani. In lutto il mondo della marineria civitanovese per la scomparsa improvvisa del noto vongolaro. Alfonso Gaetani aveva 56 anni, compiuti soltanto pochi giorni fa. La tragedia è avvenuta l’altra notte, intorno all’una, mentre il vongolaro Alfonso Gaetani si trovava nella sua abitazione.

Viveva a Santa Maria Apparente. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo, inutili purtroppo si sono rivelati i soccorsi. Il 9 dicembre Gaetanei aveva festeggiato il suo 56esimo compleanno. La notizia della morte del noto armatore si è subito diffusa a Civitanova, dove era conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per via della sua giovialità e cortesia. Una persona sorridente e simpatica, sempre pronta a scambiare due parole con tutti. Addolorati i tanti amici e i colleghi del mondo della marineria civitanovese. I funerali di Alfonso Gaetani saranno celebrati domani mattina, alle ore 10, nella chiesa di Cristo Re. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti. Gaetani lascia il figlio Riccardo, la compagna, la mamma Pasqualina e le sorelle Elsa e Luzia. Tanti sono stati anche i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia e i ricordi apparsi ieri sui social.