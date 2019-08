Il mondo dello spettacolo piange il maestro di ballo Giuliano Alesani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Mondo dello spettacolo in lutto. Si è spento, vinto da una malattia contro cui nulla ha potuto, il 59enne civitanovese Giuliano Alesiani, istruttore poliedrico, specialista di “Salsa e Baciata” della scuola di ballo “New Fashion GiaMan Dance” con cui collaborava da quindici anni, persona affabile, salutista e sportivo a tutto tondo, amante fra l’altro delle lunghe passeggiate in bici. La notizia ha sconvolto la nota scuola di ballo. Un fulmine a ciel sereno, nonostante fossero noti i problemi di salute insorti da mesi nel fisico, pur allenato, di Alesiani che non ha mai cessato di lottare per venire a capo della situazione.«Caro Giuliano, quante risate, quanti allievi, quanti balli e quante pedalate - si legge in un post del gruppo sui social -, è difficile credere che a settembre non sarai con noi, ad insegnare quei passetti che in tanti amiamo e che tu, come noi, trasmettevi a tutti gli allievi con la tua semplicità e pacatezza».Dopo la camera ardente a Villa Pini, I funerali si tengono oggi, alle 15.30, nella centralissima chiesa di San Pietro a Civitanova. In tanti si sono stretti alla famiglia di Alesiani in questo momento di profndo dolore.