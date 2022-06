Alessandro, 25 anni compiuti due giorni fa, carrozziere, è la vittima dell'incidente choc sulla provinciale

CIVITANOVA - Civitanova piange Alessandro Vico, il venticinquenne morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto sabato sera, lungo la provinciale 485, a Santa Maria Apparente, all’altezza dell’incrocio con via Piane Chienti. Aveva compiuto gli anni da due giorni e lavorava come carrozziere.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici e dei conoscenti che hanno appreso la tragica notizia. Da sabato notte la salma di Alessandro Vico si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta, a disposizione della Procura. Oggi verrà deciso se e quando eseguire l’ispezione cadaverica. Lascia la mamma Lorella, il papà Moreno e un fratello più grande.



Alessandro viveva con la sua famiglia nel quartiere di Santa Maria Apparente, di fronte ai giardini, aveva frequentato lì la scuola elementare poi, dopo le medie, si era iscritto all’istituto professionale Corridoni, in zona Villa Eugenia. La dinamica di quanto è accaduto sabato notte è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Secondo una prima ricostruzione Alessandro Vico e un suo amico ventiquattrenne si trovavano a bordo di una Fiat 500 Abarth quando, per evitare un tamponamento con una Citroen C3, si è scontrata frontalmente con un Fiorino che procedeva nella direzione opposta, finendo su una fiancata. Alessandro Vico è morto sul colpo, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. È rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e i vigili del fuoco hanno operato per diverso tempo per estrarlo dalla macchina e per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

All’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, sono finiti il ragazzo che si trovava insieme a lui e il conducente del Fiorino, un ventinovenne di Corridonia. Entrambi hanno riportato conseguenze serie in seguito al terribile scontro ma non sarebbero in pericolo di vita. Illesa, infine, la donna che si trovava al volante della Citroen C3. I carabinieri non hanno avuto ancora modo di raccogliere le testimonianze dei due ragazzi feriti, che come si diceva, ora si trovano ricoverati all’ospedale.



Tantissimi sono stati i messaggi comparsi sulla pagina Facebook del venticinquenne, scritti di getto tra le lacrime e l’incredulità dagli amici che conoscevano Alessandro Vico, subito dopo che si è diffusa la notizia della tragedia: gli amici di sempre e anche quelli che avevano vissuto insieme alcuni periodi della vita, come gli anni spensierati della scuola. Tutti hanno ricordato la sua simpatia, la sua voglia di vivere e di divertirsi come ogni ragazzo della sua età e il sorriso che aveva sempre per tutti. In molti si sono stretti intorno alla famiglia del giovane civitanovese in questo momento di profondo dolore.

