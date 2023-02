CIVITANOVA - Nuovo avvistamento di lupi nella campagna civitanovese. È stato ripreso un esemplare mentre cammina spedito in zona Asola, al confine con il comune di Potenza Picena. Le immagini risalgono all’ora di pranzo dell’altro ieri. Ad inquadrarlo, un residente di contrada Castelletta che già in passato aveva avvistato e ripreso altri lupi.

Ormai gli incontri con il predatore sono abituali anche vicino alla costa. Stavolta è stato un passaggio fugace. In altre occasioni le segnalazioni della presenza di lupi sono state accompagnate a macabri ritrovamenti: carcasse di diversi animali, da capretti a cani di piccola taglia di cui diversi proprietari hanno denunciato la scomparsa. Si tratta di campagne isolate ma comunque urbanizzate che negli ultimi tempi stanno tornando ad essere zone selvatiche dal punto di vista della fauna. Anche gli incontri con branchi di cinghiali sono frequenti.

Il danno

Ed in questo caso, a subire danno sono gli agricoltori. Non mancano caprioli. Animali che in cerca di cibo non disdegnano di scendere a valle e frequentare zone dove l’incontro con l’uomo è più probabile. Chiaramente dietro agli erbivori si sposta anche l’animale al vertice della catena alimentare. Gli avvistamenti di lupi, secondo quanto riferiscono contadini ma anche cacciatori e residenti delle campagne, sono iniziati da diverso tempo, alcuni sono risalenti ad oltre un anno fa. Diversi mesi fa il Comune di Potenza Picena commissionò uno studio per verificare se gli attacchi a pollame ed ovini fossero di cani randagi o di lupi. Furono analizzate alcune feci.