Lungomare isolato per la festa della Bandiera Blu L'ira degli operatori balneari

CIVITANOVA - Dalla festa per la Bandiera Blu è stato tagliato fuori il lungomare nord. Inviperiti i balneari, i ristoratori e gli albergatori di via IV Novembre che è stata inaccessibile per tutto il pomeriggio e la serata di ieri. Le forti folate di vento intorno alle 22 hanno fatto il resto. Colpa della chiusura del tratto di viale Matteotti fino alla rotatoria della Lancetta proprio per dare spazio alla festa per il vessillo. Eppure l’alternativa c’era ed era stata prevista dall’ordinanza della polizia locale. Ma non è stata messa in pratica.Automobilisti (e residenti) inferociti davanti ai volontari che chiudevano la strada. Tempestati di telefonate i vigili ed esponenti del Comune da operatori balneari su tutte le furie.«Bastava un doppio senso di marcia in un tratto di 100 metri – spiega Stefano Mei, consigliere M5s e proprietario dell’albergo Velus sul lungomare nord – ho un parcheggio riservato ai clienti ma l’hotel era praticamente irraggiungibile».Annullato il live allo chalet La Bussola. «La peggior serata degli ultimi 10 anni – spiega Gianni Lorenzetti – avevamo fatto di tutto per suonare organizzandoci contro il maltempo, ma contro la chiusura della strada non abbiamo potuto nulla».