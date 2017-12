Luminarie hot, il Comune rilancia col concorso fotografico #toccalapalma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Le involontarie protagoniste del Natale civitanovese diventeranno anche il tema di un concorso fotografico. L’amministrazione comunale, infatti, sta preparando il contest #toccalapalma. Già pronto l’hashtag con il quale si tenta di trasformare una brutta figura in occasione di marketing. Dunque previsto un premio a chi si farà fotografare toccando i fusti dei dritti vegetali. Le “pornopalme” (altro hashtag usato da Laura Speranza, civitanovese che ha lanciato su Facebook l’evento “PornoNatale a Civitanova) hanno già fatto il giro del mondo, diventando fenomeno virale.Così il nome di Civitanova è stato associato a questi alberi illuminati la cui “figura” non lascia troppo spazio all’immaginazione. Trasmissioni radiofoniche e televisive hanno ampiamente preso in giro le luminarie e chi le ha ideate. In realtà, nessuno le ha ideate, visto che l’effetto è stato assolutamente involontario.