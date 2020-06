Feroce lite con due uomini accoltellati: sullo sfondo lo spaccio di droga

CIVITANOVA - È questione di giorni e poi verranno interrogati dai carabinieri i due tunisini protagonisti della feroce aggressione nell’appartamento di via Pavese a Civitanova, sabato mattina scorso. Nel frattempo emergono nuovi particolari legati alla vicenda: è giovane, più o meno ventenne, anche il tunisino rimasto ferito al torace, quello che sabato mattina si era recato nell’appartamento dove vive il connazionale di 47 anni in compagnia del diciassettenne scappato dopo l’aggressione e rintracciato e arrestato (ma per fatti pregressi non collegati all’episodio di sabato) dopo alcune ore a Porto Sant’Elpidio.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, le Marche tornano a quota zero: nessun positivo su quasi 600 tamponi. É la terza volta/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Era scomparsa nel nulla da sabato: Renata trovata morta in una scarpata

È emerso che tutti e tre i tunisini, già noti alle forze dell’ordine, sono soliti muoversi tra Civitanova, dove vivono, e quelle zone di Lido Tre Archi tristemente note per vicende di spaccio di sostanze stupefacenti. E appare, ormai, questo il contesto entro il quale è maturata l’aggressione a colpi di coltello che ha messo in allarme una via intera del quartiere di San Marone.



I due tunisini rimasti feriti, il quarantasettenne ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, e il suo giovane connazionale operato d’urgenza a Civitanova, non sono ancora stati sentiti dai carabinieri. Si attendono, infatti, i tempi dettati dai protocolli Covid-19. Stanno entrambi meglio, dopo essere stati operati, e per diverso tempo sono rimasti sedati. Per il quarantasettenne, finito all’ospedale dorico con una serie di coltellate su tutto il corpo, trenta giorni di prognosi. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, nel frattempo, proseguono le loro indagini a ritmo serrato.

Non è stato ancora sentito neppure il terzo tunisino, il diciassettenne che sabato sera, intorno alle 22.30, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione per vecchi reati pregressi, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova rinchiuso in una struttura protetta, per minorenni, fuori dalle Marche. Il suo ruolo è ancora da chiarire. Soltanto i tre tunisini potranno chiarire cosa sia effettivamente successo nell’appartamento a San Marone. I carabinieri, comunque, stanno lavorando su più fronti e le indagini proseguono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA