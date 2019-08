Litiga con la sorella in mezzo â€‹alla strada e manda all'ospedale due poliziotti

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Litiga con la sorella in mezzo alla strada, poi si scaglia contro due agenti del commissariato di polizia intervenuti per sedare la lite, allertati dai passanti che si erano spaventati e non poco vedendo quell’uomo fuori di sé.Li offende, li colpisce e, alla fine, li manda entrambi all’ospedale, rispettivamente con dieci e quindici giorni di prognosi. Arrestato un uomo di Tolentino, P. L., 36 anni. Dovrà rispondere dei reati di resistenza, violenza e lesioni al pubblico ufficiale.