Litiga col fidanzato durante la chat e si ferisce le braccia: salvata dalla coinquilina

CIVITANOVA – Giovane donna si procura dei tagli all'avambraccio con un coltello mentre è in videochiamata con il fidanzato: salvata dai carabinieri, allertati da una sua amica.Sono stati momenti di panico, all'alba in un appartamento a Fontespina. La ragazza, intorno alle 6, si è messa al computer per effettuare una videochiamata al fidanzato, suo connazionale, che si trova in Bosnia. Ma quella di ieri si è rivelata tutto tranne che una conversazione d'amore. E non a caso ha avuto come epilogo l'intervento dei carabinieri e una visita in ospedale. I due fidanzati, infatti, dopo poco che era stata avviata la chat hanno cominciato a litigare tra di loro, in maniera alquanto violenta. E la ragazza ha avuto la peggiore delle reazioni. Ha preso un coltello e, praticamente in diretta, si è messa a compiere atti autolesionistici. Insieme a infatti, vive una coinquilina che ha sentito le urla e ha assistito alla scena. Temendo il peggio ha allertato il 118 e i carabinieri. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'emergenza sanitaria e una pattuglia di militari dell'Arma della Compagnia di Civitanova. E’ stata portata in ospedale.