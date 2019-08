Litiga con una donna e manda due poliziotti all'ospedale: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Litiga con una sua donna in mezzo alla strada, poi si scaglia contro due agenti del commissariato di polizia intervenuti per sedare la lite, allertati dai passanti che si erano spaventati e non poco vedendo quell'uomo fuori di sé. Li offende, li colpisce e, alla fine, li manda entrambi all'ospedale, rispettivamente con dieci e quindici giorni di prognosi.Arrestato un uomo del posto di 36 anni. Dovrà rispondere dei reati di resistenza, violenza e lesioni al pubblico ufficiale. Tutto è cominciato intorno alle 3 di ieri notte, quando gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova sono intervenuti sul lungomare Nord. Alcuni passanti, pochi minuti prima, avevano allertato il 113: c'erano un uomo, il trentaseienne appunto, e una donna che stavano litigando per strada.