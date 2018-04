Lite per la sosta, ragazzo punta la pistola contro poliziotto collega del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Una banale litigata per un parcheggio degenera e un giovane civitanovese tira fuori una pistola e la punta al volto di un uomo. Non poteva immaginare chi fosse. Non sapeva che quello che stava minacciando con l’arma, non è chiaro ancora se sia vera oppure giocattolo, era un agente del commissariato di polizia, tra l’altro collega di suo padre. Improvvisamente, ad un certo punto della discussione il giovane, ha tirato fuori dall’abitacolo della sua automobile, una Mini Cooper, una pistola. E l’ha puntata dritta in faccia all’uomo, minacciandolo. Probabilmente non immaginava nemmeno che quell’uomo con cui stava avendo un battibecco da un po’ era un collega poliziotto di suo padre. Dopo aver mostrato l’arma e averla puntata in faccia all’uomo, il giovane è entrato di corsa in macchina ed è scappato via, sperando di far perdere le sue tracce il prima possibile. Alla fine il giovane civitanovese si è preso una denuncia.