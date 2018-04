Lite sui rifiuti, il vicino di casa l'assale con calci e pugni: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Calci e pugni al vicino di casa che si era lamentato per la spazzatura lasciata sul pianerottolo. Trentatreenne condannato a sei mesi e 15 giorni di reclusione (pena sospesa). La sera prima il condomino era sceso al primo piano e aveva parlato con la compagna dell’imputato lamentando la presenza nel pianerottolo di un sacchetto della spazzatura maleodorante. La mattina dopo il compagno della donna, un argentino di 33 anni ha raggiunto il condomino, di 46 anni, e lo ha colpito con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra.A quel punto gli si è scaraventato addosso con calci e pugni alla schiena e a un braccio. Dopo averlo picchiato, l’argentino ha iniziato a urlare: «Sei fortunato ad essere sceso a quest’ora, fino ad un quarto d’ora fa ti stavamo aspettando insieme a quattro miei amici buttafuori per ammazzarti». A seguito di quella violenta aggressione il vicino è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso con una prognosi di 50 giorni. Ieri il processo davanti al giudice Claudio Bonifazi. Il Pm Lorenzo Pacini ha chiesto una pena di nove mesi di reclusione per lesioni e minaccia, l’avvocato Barbara Antolini, difensore d’ufficio, ha invece chiesto l’assoluzione dal momento che non era chiaro come fossero avvenuti i fatti. Il giudice Bonifazi ha condiviso la ricostruzione accusatoria condannando l’argentino a sei mesi e quindici giorni di reclusione (pena sospesa). Il condomino era parte civile con l’avvocato Maurizio Nardozza.