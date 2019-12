Civitanova: lite tra un meccanico e due clienti, spunta una pistola giocattolo

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - La contestazione del conto per un lavoro eseguito è probabilmente alla base di unatra il titolare di un’autofficina e una coppia di clienti che ha richiesto l’intervento della polizia. A un certo momento, l’uomo titolar dell’attività ha anche mostrato una pistola giocattolo ai due. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri aCome si diceva, la probabile causa dell’episodio è una discussione sul pagamento di un lavoro sul quale le parti non erano d’accordo: dalle parole la situazione è degenerata e si è passati agli insulti e alle minacce e poi a qualche spintone. A questo punto, il titolare dell’avrebbe chiamato il 113, mentre ha mostrato la pistola giocatolo alla coppia di clienti. Gli agenti del commissariato sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e in breve hanno riportato la situazione nella normalità. Sul posto, però, sono intervenuti anche gli uomini della Croce Verde per prestare le cure al proprietario dell’autofficina che mostrava un evidente stato di agitazione. Nessun problema, per lui per fortuna, ma soltanto un intervento per evitare che quello stato causasse dei malori più gravi. Naturalmente, la pistola giocattolo è stata sequestrata dagli agenti di polizia, che hanno anche completato gli accertamenti su come sono andate le cose.