Cerca l'ex moglie nello chalet e scoppia una lite: arrestato 54enne. L'uomo aveva un divieto di avvicinamento

CIVITANOVA - Lite tra ex coniugi in uno chalet di Civitanova finisce con un arresto. Un uomo di 54 anni non ha rispettato il divieto di avvicinamento ai familiari e ora si trova ai domiciliari in attesa della convalida. È successo nella tarda mattinata di ieri, in uno stabilimento balneare nella zona Nord della città.

Ex marito non rispetta il divieto di avvicinamento

L’ex moglie dell’uomo si trovava al mare con alcuni familiari quando è arrivato il 54enne ed è nata una discussione dai toni accesi sotto agli occhi dei presenti in spiaggia. L'uomo, infatti, aveva già un procedimento pendente per stalking nei confronti dell'ex moglie. È stato avvertito il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno portato l’uomo in caserma. Ora si trova agli arresti domiciliari.