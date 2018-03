Lite in casa: rompe il naso â€‹alla compagna con un pugno in faccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Lite furibonda tra due conviventi, lui le dà un pugno in faccia e lei finisce all’ospedale con il naso rotto. È questo il preoccupante bilancio di una accesa discussione tra due civitanovesi, lui quarantanovenne e lei quarantenne, che convivono in una abitazione a due passi dal centro. È stata proprio la vittima, la donna appunto, a chiamare la polizia pochi minuti dopo l’una dell’altra notte. Quando gli agenti del commissariato di polizia, a bordo della Volante, sono arrivati nella casa dove convive la coppia la donna, con il viso sanguinante, ha raccontato loro di essere stata aggredita e picchiata dal convivente.Tutta la vicenda, secondo la testimonianza fornita dalla quarantenne, sarebbe cominciata con una litigata piuttosto accesa tra i due per una questione tra di loro. Una botta che le ha rotto il naso, come poi hanno appurato poco dopo i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. L’uomo, almeno in un primo momento, è stato allontanato dagli agenti del commissariato dall’abitazione dove convive con la sua compagna, in attesa che venissero stabiliti i giorni di prognosi per la compagna.