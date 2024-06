Civitanova, sversamento di liquami abusivi in mare all'altezza del fosso Maranello. Il sindaco: «Abbiamo bloccato tutto, divieto di balneazione preventivo»

CIVITANOVA - Allarme a Civitanova, questa mattina è stato rilevato una sversamento di liquami abusivo in mare all’altezza del fosso Maranello. «Mi sono recato sul posto e ho subito attivato tutti gli uffici, a partire da Atac, che hanno già bloccato e circoscritto lo sversamento - avvisa il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Sto predisponendo un’ordinanza, in via cautelativa, di divieto di balneazione in quel tratto e allo stesso tempo abbiamo segnalato questo grave gesto alle autorità competenti che hanno già avviato le indagini per risalire al responsabile di questo scempio ambientale».

«Situazione da monitorare»



Il sindaco sottolinea: «Continueremo a monitorare la situazione per ripristinare quanto prima la balneabilità di questo tratto. Siamo in piena estate, gli stabilimenti sono aperti e abbiamo appena ricevuto la 21esima bandiera blu.

Nessuna tolleranza nei confronti di chi arreca danni alla città».