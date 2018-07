Lavoro nero e irregolarità: stangate a quattro centri estetici gestiti da stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Proseguono senza battute d’arresto i controlli contro l’abusivismo commerciale. Stavolta, sotto la scure del Nucleo operativo commercio della polizia municipale sono finiti alcuni centri estetici della città dove l’attività continuava a svolgersi nonostante le molte irregolarità. Servizi analoghi saranno ripetuti anche nelle prossime settimane. Sono scattati provvedimenti amministrativi a carico dei trasgressori. Di recente recapitate multe da 1600 euro ai titolari di quattro centri estetici gestiti da stranieri (due cinesi e due pakistani). Un’operazione finalizzata a tutelare chi lavora nel rispetto delle norme.«È come aver scoperto il vaso di Pandora - afferma l’assessore al Commercio Pierpaolo Borroni -. Per troppo tempo, certe attività, nonostante le multe recapitate anche in passato, stanno continuando a lavorare pur avendo lavoratori in nero e non possedendo la Scia, il documento valido per l’inizio dell’attività da acconciatore ed estetista ».