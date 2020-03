Lavori alla scuola di Sant’Agostino, studenti trasferiti nell’ex tribunale

CIVITANOVA - Oltre tre milioni di euro destinati alla sistemazione degli edifici scolastici. Gli interventi, inseriti nel piano triennale per le opere pubbliche, sono quasi totalmente a carico dello Stato e consistono nella messa in sicurezza e nell’efficientamento energetico delle strutture. «Due milioni e 900mila euro sono destinati alla scuola Sant’Agostino di Civitanova Alta - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai -. La Regione ha proceduto alla ripartizione delle economie derivanti dai finanziamenti statali per il terremoto del 1997. Ha poi contattato tutti i Comuni che erano in graduatoria per la richiesta di fondi utili alle opere pubbliche».



«Il budget a disposizione sarà impegnato per la sistemazione dell’intero plesso scolastico, ma anche del campanile e della sommità della chiesa Sant’Agostino che gravano sulla struttura scolastica. Per due anni circa - aggiunge Carassai - le attività didattiche della scuola (questo di sicuro non avverrà prima dell’inizio del prossimo anno scolastico) si svolgeranno al primo piano del palazzo San Francesco, sede dell’ex tribunale». © RIPRODUZIONE RISERVATA