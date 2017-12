Lavoratori in nero e scarsa sicurezza: sequestro e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lavoratori in nero e otto imprese in azione senza il piano operativo di sicurezza. Ma anche mancanza di ancoraggi ad un grande ponteggio e pericolose aperture sul vuoto tra i piani dell’edificio in costruzione.Sequestro preventivo del grande cantiere edile sorto sulle ceneri dell’ex hotel Roma, nel cuore della città, lungo viale Vittorio Veneto, e oltre quaranta mila euro di sanzioni: è il bilancio di una mattinata di controlli a tappeto.