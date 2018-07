Latitante preso in hotel dopo una notte di fuoco con altre due persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE – Dopo la notte di passione con due persone in una camera d'albergo, l'arresto. Non è finito nei guai, ovviamente, per le sue abitudini sessuali, ma perché era ricercato dai carabinieri per furti e rapine messi a segno tra Fermo ed Ancona.I carabinieri hanno fatto irruzione all'interno della camera di una struttura ricettiva di Morrovalle, dove aveva trascorso la notte un ricercato. Si tratta di un trentatreenne rumeno, il cui nome era noto alle forze dell'ordine, in quanto è ritenuto l'autore di reati contro il patrimonio commessi qualche tempo fa. Il ricercato rumeno deve scontare due anni e sei mesi per i reati di furto e di rapina commessi nella provincia di Ancona e in quella di Fermo.