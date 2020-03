Scassina la porta ma si trova di fronte il figlio dei proprietari: arraffa la bigiotteria e scappa

CIVITANOVa - Allarme furti sul territorio. L’ultimo tentativo è quello andato in scena a Civitanova dove un ladro ha fatto irruzione in un appartamento, intenzionato a rubare oro e preziosi, ma si è trovato davanti il figlio dei proprietari di casa e, a quel punto, si è visto costretto a fuggire. È riuscito a portare via soltanto alcuni pezzi di bigiotteria dalla camera da letto dei proprietari dell’abitazione. Il tentato furto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, in pieno giorno, in un appartamento che si trova in via Sabotino, nella zona Sud di Civitanova.

Poi, scassinando la porta di ingresso, è entrato in un appartamento. Ma non si è reso conto di non essere solo. Quando è entrato in una delle camere da letto della casa, infatti, ha trovato un giovane uomo. Un faccia a faccia con il ladro che è durato, per fortuna, soltanto pochi secondi. Il malvivente, infatti, si è dato alla fuga e il giovane ha fatto in tempo a vedere soltanto un’ombra o poco più. Ad impensierire il proprietario di casa e i vicini è stata, certamente, l’ora in cui il malvivente si è messo in azione: praticamente in pieno giorno. Resta dunque alta l’allerta su tutto il territorio visto che i ladri si muovono ormai a qualsiasi ora prediligendo tuttavia sempre abitazioni isolate o con vie di fuga facili.

