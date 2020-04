Il ladro entra dalla finestra, devasta il negozio e se ne va con un computer e 50 euro

CIVITANOVA – Entra dalla finestra del negozio e scappa via con un pc pieno di dati e documenti importanti e 50 euro, non prima di aver danneggiato le telecamere e aver rovistato dappertutto, lasciando il locale nel caos. Il furto è stato messo a segno l'altra notte. Nel mirino di ignoti – non si sa in quanti fossero – è finito il negozio Computer Engineering, che si trova in via Saragat, nel quartiere di San Gabriele a Civitanova . Qualcuno è entrato rompendo un finestra posta sopra la vetrata.

