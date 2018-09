Ristoratore si assopisce i ladri entrano in casa e gli portano via 10mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Derubato nel sonno, il ladro di turno scappa con un bottino di quasi 10 mila euro. La vittima è Antonio Finocchi, proprietario del noto ristorante Medeaterraneo sul lungomare Piermanni, che vive nella zona Sud della città, non lontano dal Polisportivo comunale. «Ero andato a riposarmi nella camera da letto, una mezz’ora, il tempo di aspettare un amico per poi andare a cena fuori – ha raccontato la vittima –. Quando mi sono alzato sono andato in soggiorno e ho notato che non c’erano più la mia bicicletta da corsa e un mazzetto di soldi che avevo e che avrei dovuto depositare in banca. Erano circa 4.500 euro tra contanti e un assegno. Non mi sono accorto di nulla, ero assopito.