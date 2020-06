I ladri sfondano la porta della tigelleria: «Basta, è il quinto assalto in tre anni»

CIVITANOVA - Ladri fanno irruzione nella tigelleria Mille Lire, il proprietario: «Non solo i danni, ma saremo costretti a restare chiusi un venerdì sera, perdendo un incasso importante, soprattutto di questi tempi». Il colpo è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì nel locale di via Nettuno, di fronte all'istituto di credito Banco Marchigiano Credito Cooperativo, nel cuore del borgo marinaro di Civitanova.

A dare l'allarme sono stati i dipendenti della tigelleria. Non è la prima volta che la tigelleria nel cuore del borgo marinaro, a due passi da viale Matteotti, subisce furti e atti vandalici. «Siamo aperti da cinque anni – ha continuato il proprietario del locale di via Nettuno - ed avevamo già subito tre furti. Prima del lockdown, invece, avevamo trovato la porta di ingresso, in vetro, in frantumi. In quel caso si era trattato di un vero e proprio atto vandalico. Ma qui davvero sembra non finire più». Da oggi, per fortuna, il locale sarà regolarmente aperto.

