Sorpresi mentre rubano in casa, ma il colpo va a segno: Bonnie e Clyde scappano con il bottino

CIVITANOVA - Coppia di ladri si intrufola in un appartamento, il proprietario la sorprende in casa ma i due, un uomo e una donna, riescono a fuggire con il bottino e a far perdere le loro tracce.

L’episodio è avvenuto due sere fa, intorno alle ore 21, in un condominio di via Dante Alighieri. Nel mirino di due malviventi è finito un appartamento che si trova al primo piano di un condominio. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo e una donna, con accento straniero e con il volto scoperto, sono entrati dopo aver forzato una porta finestra. Una volta all’interno dell’appartamento, hanno rovistato dappertutto, lasciando le camere a soqquadro, in cerca di qualcosa di valore da portare via. Prima che i due topi d’appartamento scappassero, però, il proprietario è rientrato in casa sorprendendo la coppia in azione. A quel punto ai due non è rimasto altro da fare che darsi alla fuga. Invano il proprietario di casa ha provato ad inseguirli, ma invano: L’uomo, alla fine, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le ricerche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA