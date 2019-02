I ladri rubano un trattore gli attrezzi agricoli e anche il mangime per cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Furto in un capannone agricolo, spariscono oltre 10 mila euro di attrezzi da lavoro, impiegati per l'agricoltura. I ladri rubano anche un piccolo trattore. La vittima, in mattinati, non appena si è accorto del furto, ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri. Sono ora in corso le indagini per identificare i ladri. Ignoti, infatti, dopo aver fatto una effrazione sulla recinzione esterna, si sono introdotti di notte su un terreno agricolo, di proprietà di un quarantaquattrenne che è residente a Montecosaro. Sono stati fatti sparire un piccolo trattore, un aratro, un decespugliatore e una motosega. Oltre al mangime per i cani.