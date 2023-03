CIVITANOVA - Dopo una notte trascorsa a lavorare alacremente, la bruttissima sorpresa di non ritrovare più la propria, costosa auto. È accaduto a Michela Malatini, titolare del noto locale “I due re”, situato sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche.

Al momento di chiudere il locale e raggiungere la macchina per fare ritorno a casa, ha dovuto fronteggiare una situazione tutt’altro che gradita. Della Range Rover Sport grigia scura immatricolata nel 2016 non vi era più traccia. L’auto era stata parcheggiata in via Massimo D’Azeglio ma quando sua figlia, intorno alla mezzanotte, è uscita per prenderla, ha trovato ad attenderla soltanto la targa caduta a terra della seconda auto della famiglia, parcheggiata accanto a quella rubata.

Evidentemente i malviventi hanno operato con grande rapidità per sottrarre la Range Rover, andando ad urtare durante la manovra di uscita dal parcheggio l’altra auto della Malatini, aggiungendo così il danno alla beffa. La ristoratrice ha provveduto ieri mattina a denunciare il fatto alle forze dell’ordine che si sono messe immediatamente al lavoro, utilizzando anche le immagini delle telecamere della zona.