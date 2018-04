I ladri non vanno in ferie: spaccata notturna al negozio di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto con spaccata la notte di Pasqua, i malviventi scappano con alcuni capi di abbigliamento e il fondo cassa. È successo nella notte tra domenica e ieri, intorno alle 2. Nel mirino è finito un negozio di abbigliamento di via Buozzi, a due passi dal centro, che si chiama Temporary Blu Multifactory Store. Ignoti, a quell’ora, armati di una mazza e di altri arnesi atti allo scasso, hanno colpito violentemente la vetrina del negozio di abbigliamento. Sono riusciti, in questo modo, a fare irruzione all’interno.Hanno portato via, almeno secondo una prima stima, un paio di capi di abbigliamento che hanno trovato a portata di mano e poi si sono diretti verso il registratore di cassa. All’interno c’erano un po’ di soldi. Appena una trentina di euro. Con quel magro bottino in mano sono scappati via, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che sono al lavoro per identificare gli autori del furto con spaccata.