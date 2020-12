Blitz nel laboratorio del giovane artista: i ladri portano via anche i quadri ancora da finire

CIVITANOVA - Ladri d’arte a Fontespina. Rubate nella notte alcune tele di un giovane di Civitanova, Michele Reschini, con l’hobby della pittura, anche se le sue opere rappresentano il risultato di qualcosa di più di un passatempo.

È accaduto questo fine settimana all’interno di un complesso residenziale del quartiere nord di Fontespina. Qui il pittore ha adibito uno dei garage a laboratorio.

Ed è da qui che sono sparite dieci tele realizzate dall’artista. Anzi, alcune non erano neanche completate. Dunque a compiere il colpo non sono stati persone esperte di pittura. Un aspetto, questo, che lascia diversi quesiti sul furto. È avvenuto nel fine settimana e un altro aspetto da chiarire è come gli ignoti si siano introdotti nel laboratorio. Non ci sono, infatti, segni di effrazione sulla grande porta basculante del garage. Misteri che dovrà chiarire la polizia, a cui Michele Reschini ha presentato denuncia. Un furto che ha lasciato sgomento l’autore. E non c’entra il valore di quelle tele, almeno quello economico. Ad alcune era particolarmente legato affettivamente. Quelle figure (lo stile è astratto) rappresentano sempre qualcosa di molto intimo. Ed è assolutamente normale il dispiacere di vedersi privato di un opera a cui l’autore tiene molto.

