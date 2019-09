Ladri in clinica: camera ripuilta mentre i pazienti stanno cenando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - I pazienti di allontanano dalla camera per la cena e i ladri ne approfittano per mettere tutto a soqquadro e trafugare - secondo i primi dati - denaro e quanto ritenuto di valore. L’episodio è avvenuto l’altra sera in una camera del reparto di riabilitazione del Santo Stefano che opera all’interno della clinica Villa Pini. Vittima del furto una paziente alla quale sono stati sottratti alcuni valori.Il raid è avvenuto attorno alle ore 19, quando i pazienti erano radunati nella sala comune per consumare la cena. La scoperta del furto è avvenuta solo al termine del pasto, verso le 19.30, quando si è rientrati in camera: i pazienti hanno subito capito che cosa era accaduto, gli armadietti erano stati rovistati e mostravano evidenti i segni del passaggio dei malviventi. Al loro interno erano naturalmente custoditi effetti personali e quant’altro e secondo una prima ricostruzione fornita dai responsabili dell’Istituto santo Stefano, pare che una sola paziente sia stata vittima del furto.