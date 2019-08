I ladri sulla Bravo grigia speronano i carabinieri e riescono a scomparire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Serie di furti probabilmente collegati tra loro nella giornata di mercoledì a Civitanova Marche e Osimo. Una banda di malviventi, composta da almeno tre persone, ha lasciato dietro di sé una significativa scia di furti compiuti su auto in sosta incustodite. Secondo una veloce ricostruzione tutto sarebbe iniziato nella mattinata di mercoledì a Civitanova. Lì i ladri hanno rubato un portafogli in una macchina parcheggiata. Nel tardo pomeriggio, questa volta a Osimo, un uomo ha notato che alcune persone stavano compiendo un furto alla sua auto lasciata posteggiata nel cortilea. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno ricevuto indicazioni precise sull’auto usata dai banditi: una Fiat Bravo grigia.Poco dopo la chiamata dell’uomo di Osimo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’auto, con targa contraffatta, che si aggirava con fare sospetto nella città tra via Sbrozzola e il cimitero della frazione di San Biagio. Il pedinamento è proseguito finché i carabinieri non hanno colto i ladri con le mani nel sacco. A un certo punto infatti la Fiat Bravo si è fermata in un parcheggio e uno degli uomini è sceso rubando un borsone lasciato in una vettura in sosta. I militari hanno chiamato i rinforzi ed è partito l’inseguimento. I malviventi nella fuga hanno anche speronato una macchina della Radiomobile rapidamente giunta sul posto e poi hanno preso la strada diretta a Offagna. Lì hanno fatto perdere le loro tracce molto abilmente.