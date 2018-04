I ladri amano le Volkswagen: due auto rubate nella stessa via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Allarme sicurezza a Fontespina, due automobili spariscono nella notte: una era una Volkswagen Golf, modello che ultimamente sembra davvero essere bersaglio preferito dei malviventi; l’altra invece era una Volkswagen Polo. Le due automobili, l’altra notte, si trovavano parcheggiate a pochi metri di distanza l’una dall’altra, in via Venier, nel quartiere di San Gabriele. Non si esclude che i due furti siano opera di una stessa mano, viste la vicinanza delle due auto e la medesima marca, sempre piuttosto appetita sul mercato illegale delle auto rubate. Amara scoperta, ieri mattina, per i proprietari delle due vetture. L’episodio dell’altra notte è avvenuto a pochi giorni di distanza da un caso analogo. Sempre di notte, erano state rubate altre due macchine. Una, almeno, era stata rinvenuta grazie alla polizia autostradale, nelle vicinanze di Vasto.Sul doppio furto dell’altra notte indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli.