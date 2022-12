CIVITANOVA - Tentato furto al depuratore, i ladri entrano nei locali in cerca di qualcosa da rubare eludendo le telecamere di videosorveglianza. Spaccate le porte: i malviventi hanno fatto più danni che altro, in realtà. Sul raid indaga la polizia.





L’episodio è avvenuto l’altra notte, l’allarme è scattato intorno alle 2.30, in zona Fontanella. Ignoti si sono intrufolati all’interno dell’area del depuratore. Eludendo con una particolare attenzione le telecamere, sono poi riusciti ad entrare nei locali. Una volta dentro hanno rotto le porte e messo a soqquadro tutto.

Non è chiaro cosa sperassero di trovare all’interno, forse dei soldi. Ad accorgersi che c’era qualcosa di strano è stata la vigilanza privata, che ha provveduto ad allertare la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, dei malviventi non c’era già più alcuna traccia. Ma erano evidenti i segni dei loro passaggio. Tanti danni per nulla. I ladri, infatti, non hanno trovato nulla di valore da portare via e si sono visti costretti alla fuga, prima dell’arrivo della polizia che ha effettuato il sopralluogo di rito, a mani vuote. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato. È l’ennesimo raid dei ladri a Civitanova e nei Comuni limitrofi. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.