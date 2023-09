CORRIDONIA - Scontro tra due go kart, bambino di 10 anni soccorso con l’eliambulanza. Momenti di preoccupazione, ieri pomeriggio, nel kartodromo di Corridonia. L’allarme è scattato intorno alle ore 15. Secondo quanto è stato ricostruito, un go kart con a bordo un bambino di 10 anni si scontrato con un altro mezzo e in seguito all’impatto si è ribaltato.

La mobilitazione



Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Viste le condizioni del piccolo ferito e considerata anche la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.



Il mezzo di soccorso, partito dall’ospedale regionale di Ancona, è atterrato dopo pochi minuti nelle vicinanze della struttura di Corridonia. Il bambino, dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale medico e sanitario, è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito al nosocomio dorico, per essere sottoposto alle varie cure e agli accertamenti clinici e strumentali del caso. Sono stati momenti di paura e di preoccupazione per il piccolo ferito di 10 anni. Il bambino per fortuna non è in pericolo di vita ma lo spavento ieri pomeriggio è stato davvero grande. La macchina dei soccorsi è subito scattata.



Soltanto mezz’ora prima, intorno alle ore 14.30 di ieri pomeriggio, si è verificato un incidente a Cessapalombo. È rimasto coinvolto un motociclista che, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Il motociclista è stato soccorso e trasportato a bordo di una ambulanza all’ospedale di Macerata per le cure del caso. Avrebbe riportato, in seguito alla caduta, alcune fratture.