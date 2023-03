CIVITANOVA «Alza le spalle e la testa». Queste le ultime parole pronunciate da Giovanna Ginevri al figlio, Ivo Costamagna. Poi il coma e la morte. L’ex sindaco di Civitanova lo ha ricordato nella commemorazione funebre. Parole che hanno segnato buona parte della vita del politico, soprattutto i quasi 30 anni di calvario giudiziario da cui è uscito pulitissimo.

«Sto lavorando ad un libro – dice Costamagna – negli ultimi tempi non avevo la testa né il tempo per portarlo a termine. Ora mi sono riavvicinato all’amico che mi ha ispirato, Andrea Silvestrini. Nel 2001 presentò una tesi di laurea in Scienze Politiche sul mio caso. Anzi su due, Craxi e Costamagna, passando da una visione politica nazionale ad una locale. Un libro che vorrei presentasse l’ex rettore Flavio Corradini di Camerino». Una persecuzione costata carissima. E non sono in termini economici. «Siamo una famiglia umile ma onesta, modesta ma dignitosa. Lo ha detto l’avvocato Federico Valori che insieme al compianto padre Mimì mi è stato a fianco in questa vicenda, non solo come legale».

La denuncia del 1991

Nel 1991 la denuncia: Costamagna, da sindaco, avrebbe premuto per far assumere un collaboratore allo staff che stava progettando il porto turistico. «In realtà mi opposi alla richiesta dell’ingegnere che decuplicò il costo del progetto da 50 a 500 milioni. Ma la verità venne stabilità solo nel 2005. In quegli anni iniziava il fuoco di fila non contro il Psi ma contro la politica, contro la democrazia. C’è stata corruzione? Certo. Ma non è stata colpita la disonestà. Anzi, è sopravvissuto proprio il sistema corrotto. Io allora ero giovane, rampante, socialista e craxiano: con quelle caratteristiche anche un’accusa infondata trovò credito. Una sentenza, quella di primo grado a Macerata, che poi il procuratore generale di Perugia, nella Corte d’Appello, definì allucinante. Già nel 1998 la Cassazione annullò la condanna a mio carico e rinviò il processo alla Corte d’Appello. Che la discusse solo nel 2005, dopo 7 anni. Fui assolto con la formula più ampia. Agli atti, le parole del procuratore generale: affermò che i giudici ritennero che non fossi credibile in quanto socialista per mia stessa ammissione. Come se esserlo fosse un reato. Mi chiese scusa a nome del Popolo Italiano. In pratica, fui condannato per tentata concussione in concorso con altre tre persone che, invece, furono assolte. Incredibile».

Le altre denunce

«Seguirono altre 14 denunce - prosegue Costamagna - . Poi altre 9 dal 2011 al 2021 perché parlai di assunzioni di parenti in Comune che non sono illegali, sia chiaro, ma inopportune. In quegli anni persi mio padre, divorziai, vendemmo la casa, tornai in un appartamento con mia madre. Ho sempre rinunciato alla prescrizione e sono arrivato alle sentenze con le spalle e con la testa alte. Proprio come ha sempre voluto mia madre».