Inseguimento a folle velocità: fuga da brividi dei ladri tra le case

CIVITANOVA – Inseguimento da film tra Corridonia e Civitanova, una corsa a 120 chilometri orari e strade imboccate contro mano, sotto gli occhi esterrefatti della gente. Sono state scene da film quelle viste questa mattina a Civitanova. Ed ora è caccia ai due che erano a bordo dell'auto impazzita: due uomini dell'Est Europa. Erano circa le 9 quando una macchina, una Audi nera, nuovissima, è stata vista sfrecciare a folle velocità per le vie del borgo marinaro. La vicenda, però, era cominciata già poco dopo l'alba, a Monte Vidon Corrado.Un contadino della zona, infatti ha notato l'Audi nera, che è risultato essere stata rubata un mese fa ad Ancona. Da qui è scattata la segnalazione ai carabinieri del fermano, che si sono messi all'inseguimento dei due. La loro fuga, rocambolesca, ha preso il via così. Braccati dai militari dell'Arma, i due sono arrivati a Corridonia, dove pure sono stati notati sfrecciare a folle velocità fino a Civitanova. I carabinieri, a sirene spiegate, erano all'inseguimento dei due. Alcuni erano a piedi, pistole in mano, altro in macchina. In azione anche pattuglie in borghese. I due hanno abbandonato la macchina in via Trieste e l'inseguimento è continuato a piedi.