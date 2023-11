CIVITANOVA Ci sono voluti 20 anni, diversi filoni giudiziari e una serie di ricorsi e controricorsi: alla fine la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha scritto la parola fine sulla vicenda riguardante il terreno di Gabriele Ellero Frontoni all’interno dell’area ex Ceccotti. A spuntarla, proprio Frontoni, seguito dall’avvocato Claudio Fraticelli. Si è dovuto rivolgere alla Corte di Strasburgo per vedersi riconosciuta l’indennità di esproprio di quel terreno, mai ricevuta dal Comune.



Dal 2003, ogni grado di giudizio in Italia aveva respinto le istanze di Gabriele Frontoni che aveva ereditato quel terreno dal padre poco prima di morire. Sin dalla prima opposizione all’esproprio, non avendo aderito al consorzio di proprietari che si era costituito all’interno dell’area Ceccotti. La Cedu, con sentenza dei giorni scorsi, ha invece ritenuto ammissibile il pagamento dell’esproprio richiesto.

Sarà il Comune a dover versare la somma: 685.534 euro frutto dei 400mila euro richiesti dal ricorrente più gli interessi maturati, le spese legali e 9.600 euro di risarcimento morale. Ora dovrà essere il tribunale competente (La Corte di Appello di Ancona) a far eseguire la sentenza. Il Comune ha tempo tre mesi dal provvedimento del tribunale competente per il risarcimento. Si chiude così una lunghissima vicenda nata nel 2003 con il ricorso della famiglia Frontoni che non aveva aderito al consorzio degli altri proprietari dell’area Ceccotti per far partire la lottizzazione.

La prima contestazione riguardò l’indennità calcolata dall’ufficio. Poi il mancato pagamento dell’indennità. Nel contenzioso si è intrecciato un duplice fallimento, quello delle società lottizzanti. In quel periodo il Comune versò l’indennità ma il pagamento fu bloccato dalla curatela fallimentare. Del caso si occupò anche la trasmissione Le Iene. Frontoni ricevette solo un’indennità provvisoria di 30mila euro, mancavano all’appello altri 400mila euro.

Ma Tar prima e Consiglio di Stato, nel settembre del 2020, respinsero le richieste di Gabriele Frontoni: ritornare proprietario del terreno e avere un risarcimento dal Comune per aver ostacolato la retrocessione della proprietà. Indennità che sarebbe diventata esigibile a causa dei ritardi imputabili alle amministrazioni comunali mentre sarebbe dovuta essere corrisposta prima dei fallimenti delle società lottizzanti. Tesi che i vari gradi della giustizia amministrativa italiana hanno bocciato ma che ha trovato accoglimento nella Corte Edu di Strasburgo. Frontoni rende noto che una parte del risarcimento sarà devoluta in beneficenza. Intanto la lunghissima vicenda amministrativa riguardante la zona Ceccotti approderà di nuovo in consiglio comunale martedì prossimo.

Non dovrebbero esserci ripercussioni sul piano urbanistico, anche se nel 2020, dopo la sentenza del Consiglio di Stato favorevole al Comune, l’allora assessore Fausto Troiani espresse soddisfazione per la chiusura giudiziaria, affermando che il piano sarebbe proseguito senza più ostacoli. Ora c’è però la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.