Indagini veloci ed efficaci: ritrovati i mezzi rubati a fine mese. Non c'è ancora traccia di una autogru

CIVITANOVA - Indagini veloci ed efficaci quelle effettuate dai militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche relativamente ai due furti di automezzi che hanno acceso l'allarme sicurezza a Civitanova Marche e Porto Recanati.

Le operazioni, in entrambi i casi, hanno consentito di recuperare la refurtiva e restituirla in buone condizioni ai proprietari. A Porto Recanati, la notte tra il 30 e il 31 marzo, ignoti malfattori si sono introdotti in un deposito aziendale dove erano parcheggiati alcuni mezzi pesanti e anche delle macchine operatrici. Dopo aver demolito una barriera di cemento facente parte della recinzione, i ladri si impadronivano di un trattore stradale Mercedes con rimorchio, un’autogru e un carrello elevatore per un danno di oltre 350mila euro.

Il personale della ditta, nel recarsi sul posto di lavoro il mattino seguente, non potevano fare altro che constatare l’ingente ammanco e allertare i Carabinieri: immediatamente venivano diramate le ricerche su tutta la rete stradale circostante, poi estese fino alle altre regioni. Grazie alla tempestività della segnalazione, infatti, i Carabinieri della Stazione di Porto Recanati sono riusciti, in collaborazione con i militari della Compagnia di Barletta e della Stazione di Trinitapoli, a recuperare il bilico e il carrello elevatore, per poi restituirli ai proprietari.

Sono ancora in corso le ricerche dell’autogru che ha evidentemente seguito un percorso differente rispetto a quello tracciato per i due veicoli recuperati. Analogamente, la notte tra il 25 e il 26 marzo, in una via del centro di Civitanova Marche è stato rubato un Suv Land Rover, regolarmente parcheggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario che non si è accorto di nulla fino al mattino seguente. Conseguentemente alla presentazione della denuncia di furto, i Carabinieri della Stazione di Civitanova si sono attivati e, grazie alla cooperazione dei reparti dell’Arma, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, e delle Sezioni di Polizia Autostradale dell’intera rete stradale adriatica, sono state diramate le ricerche che hanno consentito il rintraccio del veicolo. La sera del 30 marzo scorso infatti, la Sezione di Polizia Autostradale di Forlì ha fermato e controllato sull’A14, nel territorio di Forlì - direzione Nord, una bisarca sulla quale viaggiava il veicolo rubato. Successivamente alle attività di recupero, il Suv veniva restituito al legittimo proprietario, mentre l’autista e l’altro occupante della bisarca denunciati per ricettazione

. In entrambi gli episodi emerge quanto sia rilevante la tempestività nell’eseguire la segnalazione al numero di emergenza e quanto sia importante fornire alle Forze di Polizia quanti più dati possibili, utili a configurare una ricerca efficace dei veicoli rubati.