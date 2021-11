Due persone investite: grave un uomo di 34 anni e traffico in tilt sulla Statale

CIVITANOVA – Due investimenti lungo la Statale Adriatica, un trentaquattrenne finisce ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in condizioni gravi. All’ospedale anche una donna, investita poco più a Nord, più o meno alla stessa ora. Traffico in tilt lungo la SS 16.

L’incidente più grave è avvenuto nella tarda mattinata, lungo la statale adriatica, nella zona Sud della città, all’altezza dell’hotel Cosmopolitan dove un ragazzo di 34 anni stava attraversando la strada, in via Martiri di Belfiore, quando è stato investito da un furgone, un Ducato, di una ditta cinese. L’impatto è stato piuttosto violento. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e dopo i primi accertamenti si è ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza. Più o meno alla stessa ora, ma questa volta più a Nord, nel tratto di statale adriatica all’altezza degli uffici postali di San Marone, un altro investimento. Una macchina, che viaggiava in direzione Nord, condotta da una 75enne di Montecosaro, ha urtato una donna di 58 anni. Caos traffico lungo la statale adriatica.

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA