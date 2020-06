Scontro tra auto e scooter nella notte: grave un ragazzo di 20 anni

CIVITANOVA - Un giovane di vent’anni è da ieri notte ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in condizioni serie a causa di un incidente stradale avvenuto nelle strade del centro. Il giovane era alla guida di uno scooter e stava percorrendo corso Dalmazia, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Un impatto piuttosto violento: il giovane è stato scaraventato a terra battendo violentemente il capo.

LEGGI ANCHE: Filottrano, marito e moglie trovati morti con colpi di arma da fuoco nella loro abitazione. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA