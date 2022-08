Civitanova, travolta dall'auto dell'amica: ragazza soccorsa dall'eliambulanza

CIVITANOVA - Travolta dall’auto dell’amica davanti all’hotel Cosmopolitan a Civitanova, giovane soccorsa con l’eliambulanza. È stata trasferita all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per accertamenti.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in via De Gasperi, proprio nel parcheggio della struttura alberghiera che si trova nella zona Sud di Civitanova. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento, una macchina, una Ford Fiesta, che era stata appena messa in moto, ha investito una ragazza. L’auto è finita nell’area verde che circonda il parcheggio. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.