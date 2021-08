Doppio incidente nella notte: grave uno scooterista finito contro un furgone, 4 ragazze si schiantano sulla pasticceria

CIVITANOVA – Schianto all’incrocio, un’auto con a bordo quattro ragazze si scontra con la vetrata della pasticceria Cantalacqua. L’incidente è avvenuto la notte scrosa, intorno alle 4 del mattino, quando per cause che sono in corso di accertamento, una macchina dell’Axitea e una Fiat Panda si sono scontrate all’incrocio tra corso Dalmazia e via Duca degli Abruzzi. Ferite in maniera lieve le ragazze; illeso il conducente dell'altra macchina rimasta coinvolta. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolti. Poche ore prima, intorno all’una di notte, un uomo in sella ad uno scooter, che viaggiava lungo la strada provinciale tra Civitanova e Montecosaro Scalo, si è scontrato con un furgone che viaggiava in direzione opposta. Il giovane in sella allo scooter è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

