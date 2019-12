Civitanova, investimento sulla Statale: un ferito portato all'ospedale di Torrette

CIVITANOVA - Una persona investita lungo la statale a Civitanova e trasportata all’ospedale di Torrette. E’ successo intorno alle 20 in via Principe di Piemonte per cause che sono ancora in corso di accertamento.

La persona investita è stata soccorsa dal 118, i sanitari hanno optato, viste le sue condizioni generali, per il trasporto all’ospedale di Torrette. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.

