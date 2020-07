Violento frontale in curva, feriti un uomo e una donna: lui è grave

CIVITANOVA - Violento scontro tra due auto all'altezza di una curva, un anziano soccorso dall'eliambulanza e ricoverato a Torrette. All'ospedale anche una giovane donna.

L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo, intorno alle 13.30, lungo contrada Castelletta, nelle campagne tra Fontespina e Civitanova Alta. Per cause che sono in corso di accertamento, una Mercedes classe A e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente, all'altezza di una curva.



A bordo della Mercedes si trovavano padre e figlio, mentre nell'altra auto una giovane donna da sola. L'impatto è stato violentissimo. Con la testa l'anziano, residente a Porto Potenza, ha sfondato il parabrezza, mentre la donna nell'altra auto è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori la conducente. Sul posto sono arrivati i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e l'eliambulanza, che è atterrata su un campo nelle vicinanze. L'anziano, il più grave, si trova ricoverato all'ospedale di Ancona.

