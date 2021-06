Frontale tra due auto, una prende fuoco: i conducenti saltano fuori ma finiscono all'ospedale

CIVITANOVA – Violento frontale tra due auto, una prende fuoco. Incidente da brividi nella tarda mattinata , intorno alle 11, a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due auto, una Jeep e una Peugeot 206, si sono scontrate all’altezza di una curva. In seguito all’impatto, la Peugeot è andata a fuoco. Chi era alla guida è riuscito subito ad allontanarsi prima che la macchina venisse divorata dalle fiamme. Entrambi i conducenti sono stati caricati a bordo dell’ambulanza e trasportati al pronto soccorso.

