Ciclista di 51 anni travolto da un'auto: arriva l'eliambulanza

CIVITANOVA - Bicicletta travolto da un'auto nel quartiere Fontespina a Civitanova: un uomo di 51 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

E' accaduto nel pomeriggio nei pressi del semaforo dopo il sottopasso Broccolo. Immediati i soccorsi da parte della Croce Verde: l'uomo è stato portato dall'eliambulanza a Torrette, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia locale

