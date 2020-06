Investita a un incrocio, ragazzina di 10 anni portata al Salesi

CIVITANOVA - Una bambina di dieci anni è ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 19,30 all’incrocio tra via Cernaia e via Castelfidardo non lontano dall’Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci. La piccola era con la madre quando è stata urtata e gettata a terra. Sul posto gli uomini della Croce Verde e i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi. La piccola era cosciente, ma è stato comunque deciso il trasferimento in elicottero all’ospedale dorico © RIPRODUZIONE RISERVATA