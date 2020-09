Camper ribaltato sull'A14: «Un'auto ci ha tagliato la strada, chi l'ha vista ci contatti»

CIVITANOVA - Camper ribaltato sull'autostrada A14, la conducente lancia un appello sui social. «Per favore qualcuno ci aiuti a risalire alla targa della macchina, probabilmente una Fiat 500 X di colore grigio scuro, che venerdì 28 agosto, alle ore 12:35 circa, ci ha tagliato la strada facendoci ribaltare col camper».

L’appello è stato lanciato su una pagina Facebook dedicata a chi ama viaggiare con il camper e, poco dopo, ha fatto il giro del web.



«Eravamo al chilometro 259 dell’autostrada A14, drezione Sud, tra Loreto e Civitanova Marche. Fate girare questo post, grazie – si legge ancora nel messaggio pubblicato e condiviso da tanti camperisti -. Eravamo in sei di cui quattro bambini e poteva andare molto male». L’incidente in questione era avvenuto nella tarda mattinata di venerdì scorso all’altezza di Civitanova. Il camper, secondo quanto è stato ricostruito dalle autorità competenti, era finito su una fiancata. Le persone che erano a bordo, una donna, un uomo e i loro quattro bambini, erano stati subito soccorsi. Sul posto erano arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Civitanova. I feriti non erano gravi per fortuna e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Ed ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

