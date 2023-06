Civitanova, auto impazzita vola contro il muro di una casa: la conducente è grave, arriva l'eliambulanza

CIVITANOVA - Incidente da brividi lungo la provinciale, nelle vicinanze dell'ospedale di Civitanova Alta. Soccorsa con l'eliambulanza una donna. L'incidente è avvenuto oggi, all'ora di pranzo, poco dopo le 12.30. Una macchina, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro la recinzione di una casa lungo la strada. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro.